اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء العالم على هامش قمة السبع الكبار بفرنسا، وتوقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي، وسفر مدير التعاقدات بالأهلى إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد.

السيسى يلتقى الرئيسين الأمريكي والفرنسى ورئيس وزراء بريطانيا.. وترامب يعرب عن تقديره للرئيس ويشيد باقتصاد مصر

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار

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ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة.. وتحذيرات من الشبورة

مهرجان الجونة السينمائى يكشف تفاصيل دورته الثالثة.. منح محمد هنيدى والفلسطينية مى مصرى جائزة الإبداع الفنى

مدير التعاقدات بالأهلى يطير إلى ألمانيا للتفاوض مع المدرب الجديد

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