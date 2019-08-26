موجز أخبار الثامنة.. "الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى للحجز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة المتعلقة بنشاط الحكومة على مدار اليوم حتى الساعة الثامنة مساء.. جامعة القاهرة تكرم الطالبة الحاصلة على " لقب العالم" فى مسابقة جسر اللغة الصينية.. صور إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر توزيع 10 أطنان لحوم أضاحى بالشرقية والمنوفية وجنوب سيناء الزراعة: ارتفاع عدد تراخيص المزارع لـ40 ألف مزرعة وتسهيلات للاستثمار فى التربية والتسمين مرصد الإفتاء:47% من العمليات الإرهابية وقعت نتيجة تفجير عبوات ناسفة وانتحارية تعيين 3 متحدثين رسميين باسم الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل Advertisements تعرف على نسب النجاح فى نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية هيئة جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة الحكومة توجه بالتزام شركات المياه بسداد مستحقات الكهرباء ورفع نسب التحصيل فيديو.. دار الإفتاء: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إنفاق راتبها فى المنزل "الإسكان" تنفى طرح 93 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للحجز الزراعة: إنتاج 14 لقاحا جديدا يعادل 30% من إجمالى الإنتاج

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