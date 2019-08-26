شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات متعددة للسيسي على هامش «G7».. والرئيس يتوجه لليابان للمشاركة في الـ«تيكاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبرز المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية فيديو يرصد أبرز لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى التي عقدها اليوم خلال مشاركته في فعاليات اجتماعات قمة مجموعة السبع بفرنسا.

واستهل الرئيس السيسي نشاطه اليوم بلقاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي أعرب عن تقديره لمصر ولشخص الرئيس، وما حققته مصر تحت قيادته من أمن واستقرار وتطورات تنموية بالرغم من المحيط الإقليمي غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة.

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وأعقب ذلك لقاء الرئيس السيسى برئيس الوزراء البريطانى «بوريس جونسون»، حيث تم التوافق والتطلع المتبادل خلال اللقاء لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية.

وشارك الرئيس السيسى جلسة المناخ والتنوع البيولوجي في قمة مجموعة السبع بفرنسا، حيث أكد في كلمته أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزاً كبيراً من اهتماماتنا اليومية، إذ تمتد آثارها إلى مختلف جوانب حياتنا، ويشكل تناولنا السياسي لتلك القضايا مصلحة متبادلة والتزاماً أخلاقياً تجاه كوكب الارض، كونها تعد جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية المستدامة المنشودة.

ثم التقى الرئيس السيسى نظيره الفرنسى ايمانويل ماكرون، وتم تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وأيضًا الدوليّة، سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية، وعقب ذلك غادر الرئيس السيسى فرنسا متجها إلى اليابان للمشاركة في مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الأفريقية «تيكاد».