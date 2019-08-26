شكرا لقرائتكم خبر عن توفّر 8 آلاف فرصة عمل.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل توقيع عقود 4 مراكز تجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقيع الحكومة عقود 4 مراكز تجارية جديدة.

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وقال سعد، إنه «تم توقيع عقود 4 مراكز تجارية جديدة باستثمارات 500 مليون دولار»، مشيرا إلى أن العقود ستوفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتابع: «تم توقيع عقود المناطق التجارية مع شركة اللولو الهندية، والتي ستقدم السلع للمواطنين بأسعار تنافسية دون حلقات وسيطة»، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المراكز التجارية الأربعة في العبور والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، خلال عام عبر هيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أن شركة «اللولو»، ستبدأ التشغيل الفعلي للمناطق التجارية بعد 4 أشهر من انتهاء الإنشاءات.