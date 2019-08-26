شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إطلاق ختام الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فاعليات ختام الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطي المخدرات، الاثنين، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعىّ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان، مساعد وزير التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وشارك الفنان أحمد جمال بتقديم مجموعة من الأغانى لدعم المتعافين.

وستقوم غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز بعد انتهاء فعاليات الدورى الرياضى للمتعافين من تعاطى المخدرات، الذي أطلقه الصندوق.