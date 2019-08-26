شكرا لقرائتكم خبر عن «العزبي» في أول تعليق على قرار شطبه من سجلات الصحة: «غير قانوني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبي الشهيرة، قرار إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان الصادر الاثنين، بشطبه والدكتور حاتم رشدي، من سجلات الصيادلة، بأنه قرار غير قانوني.

وقال «العزبى» لـ«المصرى اليوم» في أول تعليق بعد صدور القرار، إن إدارة التراخيص بالوزارة ليست الجهة المسؤولة قانونًا عن الصيدليات، مشيرًا إلى أن الجهة المختصة هي الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، وبالتالي فالقرار غير سليم.

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وأشار إلى أنه حاليا يجري التواصل مع المسؤولين بوزارة الصحة، لحل الأمر ومعرفة آثار ذلك القرار، وأنه تلقى وعدًا بحل الأمر.

وكانت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة أخطرت نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان بناء على أحكام قضائية.

وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إنه تم إخطار النقابة أواخر يونيو الماضي بهذا القرار، بناء على الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.