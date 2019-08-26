شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تشارك بـ«مهرجان الجونة»: لتعزيز التواصل السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفارة الأمريكية في مصر أنها ستشارك مع مهرجان الجونة السينمائي في دورته المقبلة، للعام الثالث على التوالي، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين السينما المصرية والأمريكية.

وصرحت نائب رئيس بعثة سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، دوروثي شيا: «تشرّفت السفارة الأمريكية باشتركها في مهرجان الجونة السينمائي منذ عام 2017». وأضافت أن هذه المهرجانات توفر منصة رائعة للفنانين لاستكشاف أفكار جديدة، ولتشجيع الحوار، وتعزيز الروابط التجارية القيّمة. ويأتي مهرجان هذا العام لمواصلة البناء على ذلك النجاح وليسلط الضوء على إبداع السينما العربية وتوسعها العالمي.

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ويتضمن الدعم الأمريكي لمهرجان الجونة الذي ينعقد هذا العام في الفترة من 19-27 سبتمبر إقامة حلقة نقاش مع كبار صنّاع السينما والمنتجين الأمريكيين، بالإضافة إلى مشاركة اثنا عشر كاتبا ومخرجاً مصريًا في ورشة عمل لتطوير كتابة السيناريو للسينما الروائية لمدة ثلاثة أيام بقيادة خبراء أمريكيين. كما ستقوم السفارة الأمريكية أيضًا برعاية حفل «روائع هوليود» لأوركسترا القاهرة السيمفوني خلال ليلة «السينما في حفلة» يوم الأربعاء 25 سبتمبر.

كما ستمنح السفارة الأمريكية ومؤسسة «فيلم إندبندنت»، ومقرها لوس أنجلوس، والتي تنضم للمهرجان هذا العام، جائزتين تبلغ قيمة كل منهما 15000 دولار أمريكي من خلال منصة «سبرنج بورد» التابعة لمهرجان الجونة، وتشمل جائزة «جوائز السپيريت» في لوس أنجلوس لكاتب سينمائي مصري، وجائزة «منتدى فيلم إندپندنت» في لوس أنجلوس لمنتج إبداعي مصري.

ومن المقرر أن يشارك رئيس «فيلم انديبندنت»، جوش ويلش، كعضو لجنة تحكيم في المسابق لاختيار الفائزين.