شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلة «العبارة الرياض» لضبا السعودية وتحويل الركاب إلى سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر التوكيل السياحي للعبارة السريعة الرياض إلغاء رحلتها البحرية المقررة، مساء الاثنين، من ميناء الغردقة البحري إلى ميناء ضبا السعودي لانخفاض عدد الركاب وعدم الجدوي الاقتصادية للرحلة وتحويل الركاب للسفر على متن العبارة للقاهرة المقرر مغادرتها، اليوم الاثنين، من ميناء سفاجا البحري إلى ميناء ضبا السعودي.

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