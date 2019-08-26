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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد منعه من الظهور.. «الإعلاميين» تصدر تصريح «مزاولة مهنة» لتامر أمين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي تامر أمين، إن طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أبلغه في اتصال تليفوني بصدور تصريح مزاولة المهنة الخاص به.
وشكر تامر أمين، في تصريحات صحفية، النقابة على سرعة إصدار التصريح، إذ قال: «سأقدم حلقة اليوم من برنامج آخر النهار المذاع على قناة (النهار)، الثامنة مساء».
وسبق أن أوقفت نقابة الإعلاميين، الإعلامي تامر أمين، من الظهور على الشاشة، وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.
كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد تامر أمين، بسبب ممارسته نشاطًا إعلاميًا بالمخالفة لقواعد القيد بالنقابة، المقررة طبقًا للقانون 93 لسنة 2016.
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