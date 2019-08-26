شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الجديدة: اعتداء على حملة إزالة مخالفات.. ورئيس المدينة: مستمرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، الاثنين، شن حملة جديدة لإزالة المخالفات وضبط الشارع بالقاهرة الجديدة بالتعاون مع قيادات الشرطة.

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وأشار جهاز القاهرة الجديدة في بيان، إلى أنه تم غلق وتشميع ورفع العدادات الكهربائية 25 محلا بمول رقم ٣١ أ مركز الخدمات ومول ٢٤ مركز الخدمات ومول ٧٦ مركز الخدمات بالاضافة غلق وتشميع للفيلا رقم ١٣٣ الحى الثانى المنطقة الثانية بسبب نشاط حضانة مخالف وفيلا ٦٦ الحي الثاني المنطقة الخامسة، بسبب نشاط حضانة وإزالة مباني مخالفة ببدروم مول «مرحبا».

كما تمت إزالة جميع الإشغالات الموجودة بالمول ومصادرة عدد من الثلاجات وإزالة اللافتات المخالفة، كما تمت مصادرة عدد من أسطوانة البوتاجاز بالحي الثالث وإزالة بعض الاشغالات باماكن متفرقة بالحي الثالث رغم وجود مشدات وتعد على الحملة من أصحاب الوحدات المخالفة، وتم التصدي لهم من خلال الشرطة.

وذكر أن الحملة كانت بقيادة المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والعميد حسام صلاح الدين، المشرف العام على إدارة الأمن بالمدينة، وبحضور مدير الإزالات ومدير التنمية ورؤساء الأحياء، وتحت إشراف اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لواء هاني جرجس، واللواء مديرالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، ولواء أحمد حجازي، وبحضور اللواء شكرى نجيب نائب المدير للإدارة والعقيد محمد سمير، رئيس قسم شرطة تعمير القاهرة الجديدة محمد سمير، والنقيب محمد حمدان.