شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الإعلام الحربى: الجيش الليبى يسيطر على مساحات واسعة من غريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، اليوم الاثنين، إن العمليات العسكرية التي قامت بها القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في غريان كانت وفق خُطة مُحكمة تمت مراحلها الأولى ولم يتبقى إلا القليل.

وأكد المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبى سيطرة الوحدات العسكرية على جزء كبير من مدينة غريان ، موضحا فى بيان صحفى أن الوحدات العسكرية الليبية تقوم بمطاردة فلول المليشيات المسلحة التى قامت بالفرار باتجاه منطقة الهيرة، تاركين خلفهم جثث قتلاهم وآلياتهم وذخائرهم.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربى ، أن الاستخبارات العسكرية الليبية تؤدى دورها فى هذه الأثناء وتلاحق كل من شارك فى مجزرة غريان، والتى راح ضحيتها عدد من أفراد القوات المُسلحة الليبية وعددٌ من المواطنين الآمنين بمدينة غريان.