شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..المصنفات تداهم مطبعة غير مرخصة بالمرج وتضبط 25 ألف كتاب مقلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أجهزة الأمن في أجهزة الأمن في ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

وشنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملة أمنية مكبرة إستهدفت عدد من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة والتى أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية ، أسفرت عن ضبط (مطبعة كائنة بشارع مؤسسة الزكاة دائرة القسم) وضبط محاسب بالمطبعة ، وبحوزته بالمطبعة 25530 كتابا "منسوخ ومقلد"

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .