شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصدر قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 150 لسنة 2019 إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بعد أن وافق عليه مجلس النواب. Advertisements ويدف القانون بإنشاء الهيئة،إلى تمويل وتحفيز البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار، وربط البحث العلمى وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التى تحددها الدولة للبحث. نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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