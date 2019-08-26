شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، من ضمنها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة السبع الكبار G7، وتوقيع عقود إقامة 4 مراكز تسوق بقيمة 500 مليون دولار، وإعلان تفاصيل مهرجان الجونة السينمائي.





وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

أكد الرئيس السيسى- خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع بفرنسا- أن تغير المناخ يعتبر من أخطر تلك القضايا، لما يمثله من تهديد مباشر لنا جميعاً، يحتم علينا رفع مستوى طموحاتنا وتعهداتنا فى التصدي له، مع التنفيذ الأمين لالتزاماتنا الحالية.





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الإثنين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.





شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود سلسلة هايبر ماركت اللولو، بحضور عدد من الوزراء ومسئولى مجموعة اللولو هايبر ماركت.





قال يوسف على، رئيس مجموعة اللولو الاستثمارية الهندية، إن المجموعة تهدف من خلال مراكز التسوق التى سيتم إقامتها فى مصر لوجود جودة عالية وسعر مناسب وخدمة متميزة.





أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء شرط مناظرة السن، فى التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس التربية والتعليم شرط موافقة قطاع المعاهد الأزهرية، دون الإخلال بالكثافة لكل حالة على حدة.





ينشر الخليج 365 رابط نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى، حيث يستطيع الطالب الإطلاع على نتيجته من خلال رقم الجلوس من خلال الدخول على الراطب التالى" http://natega.fany.emis.gov.eg/"





عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات وجهود الحكومة فى ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين، رئيس وزراء المملكة المتحدة "بوريس جونسون"، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.





تنهى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من خلال موقع التنسيق، استقبال رغبات طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق من باقى الناجحين بالدور الأول للثانوية العامة، فى تمام السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، على أن يغلق موقع التنسيق الإلكترونى الباب أمام تنسيق طلاب الشهادات الفنية مساء يوم السبت المقبل 31 أغسطس الجارى.





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أعلنت إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان عن شطب كل من الدكتور حاتم رشدى، والدكتور أحمد العزبى، نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.





المشرع الزم كل «مسجل» بتقديم إقرار عن كل فترة ضريبية مدتها شهر ميلادي طبقا للإجراءات والمواعيد المعلومة للكافة يقر فيه «المسجل» بحجم مبيعاته ومشترياته خلال تلك الفترة، كما يتضمن الإقرار عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وتؤدى الضريبة عنه مع التقدم بالإقرار في مواعيد تقديمها القانونية، وذلك على النماذج المعدة سلفا من جانب مصلحة الضرائب، وإذا لم يقدم «المسجل» هذه الإقرارات وفى المواعيد القانونية يتم تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إلى جانب مسائلة «المسجل» جنائيا .





أعدت وزارة الإسكان، فيديو عن المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، والتى جاء فى مقدمتها مشروع جنة للإسكان الفاخر، الذى وصلت متوسط نسبة تنفيذ الهيكل الخراسنى لنحو 80%، فيما وصلت نسبة تنفيذ الهيكل الخرسانى لمشروع سكن مصر لـ95 %، وتم تشطيب بعض الواجهات الخارجية للعمارات.





قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي المصري للقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.





قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل "أميرة.أ" فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقى المتهمين فى القضية.





كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع يشهد حتى نهايته درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لها بمعدل درجة أو درجتين ، لافتا إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة لن تتعدى الـ 37 درجة هذا الأسبوع.





قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الإثنين، إنه سيوصي بالمصادقة على بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليب" القريبة من رام الله.





أعلن مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي، الذي حضره مجلس إدارة ومؤسسي المهرجان، تفاصيل الدورة الثالثة، والتي ستقام في الفترة بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.





تقدم الإعلامى تامر أمين، اليوم الاثنين، بالأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين.





سافر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلى، إلى ألمانيا صباح اليوم الإثنين للتفاوض مع مدرب فريق الكرة الجديد الذى سيخلف الأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت أقالته غلى خلفية تراجع النتائج.





فاز منتخب مصر لكرة اليد على نظيره النيجيرى بنتيجة 27 /26 فى ربع نهائى دورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب، ليتأهل إلى نصف النهائى.



