شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الرئيس الفرنسى: الولايات المتحدة تستضيف قمة الدول السبع العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أن النقاشات فى قمة السبع كانت مثمرة بشأن العديد من القضايا، مشيرا إلى أنه على إيران الالتزام بسياساتها النووية ولا ينبغى أن تحصل طهران على سلاح نووى حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف الرئيس الفرنسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ختام قمة السبع فى فرنسا، أن الولايات المتحدة سوف تستضيف قمة الدول السبع فى العام المقبل، لافتا إلى أنه هناك تنسيقا مع الرئيس الأمريكى فيما يخص الوضع الإيرانى.