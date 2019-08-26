تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إخلاء سبيل 3 متهمين، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

والمتهمون المخلي سبيلهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، عمر رزق، وأحمد عبد الفتاح، وشيماء خليل، وجهت نيابة أمن الدولة إليهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.