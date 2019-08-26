بالفيديو.. مداهمة مصنع أعلاف بدون ترخيص في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: داهمت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مصنع أعلاف بدون ترخيص بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية. وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى لعملية المداهمة ورصد المضبوطات.

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