تخفيضات 30 %.. هدية الداخلية لأولياء الأمور مع قرب العام الدراسى الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات كافة لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد" للمستلزمات والأدوات المدرسية اعتباراً من 27 أغسطس الجاري تنسيقا مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وعقدت عدة لقاءات مع أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.