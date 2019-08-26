فيديو.. مباحث المصنفات تحبط مخطط محاسب بـ"مطبعة المرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج.

حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية استهدفت عددا من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، إذ أفادت المعلومات بقيامها بطبع بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط محاسب مطبعة بشارع مؤسسة الزكاة، وبحوزته 25530 كتاب منسوخ ومقلد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.