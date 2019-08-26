23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الخامس، سهلوا للغير- دون وجه حق وبنية التملك- الاستيلاء على أموال جهة عامة، بأن استغلوا وظيفتهم في تسهيل استيلاء المتهمين السادس، والسابع، والثامن، والتاسع، بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية بلغ مقدارها 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا.