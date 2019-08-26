مجازاة 12 مسؤولًا بالشباب والرياضة بسوهاج لخروجهم عن الأمانة الوظيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره الأساسي، وغرمت مدير إدارة المشتريات، وباحثًا قانونيًا، وكبير فنيين، وأخصائي علاقات عامة، وكبير كُتاب بالمشتريات، ومهندسة كهرباء بمديرية الإسكان، ومستشارًا بالمجلس القومي للرياضة بصفته مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ، 5 أضعاف أجرهم الوظيفي.

كما خصمت شهرين من أجر مدير الشؤون المالية والإدارية بالاستاد الرياضي، وعضو إدارة المشتريات، مدير المكتب الفني بالمديرية، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وذلك لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وانقضت الدعوى الجنائية لمهندس بمديرية الإسكان والمرافق بسوهاج بوفاته.

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وأكدت المحكمة، أن المحال الأول بصفته حول عملية تأجير قطعة أرض بالاستاد الرياضي من مزايدة إلى ممارسة محدودة دون اتخاذ الإجراءات، وشاركه عدد من المحالين قبول ترسية المزاد العلني على أحد الأشخاص الذين لم يحق لهم المزايدة لدخولهم بعد المواعيد المقررة لشراء كراسة الشروط بعد المواعيد وخالفوا القواعد المالية المنصوص عليها.

ونسبت المحكمة للمحال الثامن بصفته مدير الإدارة الهندسية بالمديرية، الإهمال في الإشراف والمتابعة على أعمال متابعة إنشاء مبنى تابع للشباب والرياضة وترتب عليه عدم مطابقته للمواصفات وتحميل ميزانية الدولة بمبالغ دون وجه حق، وقبلوا تركيب عدد 2 مصاعد حال عدم مطابقتهما للمواصفات، ما ترتب عليه تحميل ميزانية الدولة مبلغ 80 ألف جنيه.

ورأت المحكمة واطمأن في يقينها أن جميع المحالين بصفاتهم الوظيفية ارتكبوا مخالفات قانونية وخرجوا على مقتضى العمل الوظيفي، ولم يراعوا الدقة والأمانة من خلال الإخلال بالقواعد القانونية في ٤ عمليات تأجير قطع أراضٍ بالاستاد بموجب مزايدة، وإنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة وغير المطابق للمواصفات.