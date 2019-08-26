جودة التعليم تعتمد 8 كليات جديدة و370 مدرسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، اعتماد 8 كليات: كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، كلية الزراعة جامعة الفيوم، كلية طب الأسنان جامعة فاروس الإسكندرية، كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المستقبل، كلية طب أسنان بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية جامعة الأزهر.

كما قرر المجلس تجديد اعتماد 4 كليات: كلية الطب جامعة المنوفية، كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، كلية الطب البيطري جامعة القاهرة إضافة إلى اعتماد برنامج المكتبات والمعلومات كلية الآداب جامعة المنوفية، واعتماد المعايير الأكاديمية المقدمة من كلية العلوم جامعة الإسكندرية، واعتماد 4 برامج مقدمة من كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة جامعة الأزهر، وعدم اعتماد معهد عالي ومنح مهلة لكليتين لاستيفاء بعض جوانب القصور.

كما أصدر المجلس قرارات باعتماد 370 مدرسة بالتعليم قبل الجامعي، إضافة إلى منح مهلة لـ 28 مدرسة لاستيفاء جوانب القصور التي وردت بالتقارير الفنية للهيئة، و8 قرارات أخرى بعدم اعتماد لبعض مؤسسات التعليم قبل الجامعي.