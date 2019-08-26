رئيس القابضة للمياه: اجتماعنا مع رئيس الوزراء لم يناقش زيادة الفواتير

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد نصار:

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن لاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزارات، لم يتطرق بأي حال من الأحوال إلى الحديث حول إمكانية رفع فواتير المياه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا: "زيادة الفواتير ليس مطروحًا".

وأضاف رسلان، لمصراوي، اليوم الاثنين، أن الاجتماع دار حول مناقشة المديونيات السابقة المستحقة على الشركة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا الإثنين، لمناقشة واستعراض الموقف الخاص بتسوية مستحقات شركات توزيع الكهرباء لدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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وقال المجلس في بيان، إن مدبولي أكد العمل على حل وتسوية المديونيات القديمة الخاصة بشركات توزيع الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصح ضمن جهود الحكومة لحل التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، مشدداً على ضرورة التزام شركات المياه بسداد مستحقات شركات توزيع الكهرباء أولاً بأول، بحيث لا يكون هناك أى تراكمات لمديونيات جديدة، وذلك لأن شركات الكهرباء لديها إلتزامات هى الأخرى.

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