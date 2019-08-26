نقابة الإعلاميين تصدر تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: قال الإعلامي تامر أمين، إن طارق سعدة نقيب الإعلاميين أبلغه في اتصال تليفوني بصدور تصريح مزاولة المهنة الخاص به. وشكر تامر أمين، في تصريحات صحفية الاثنين، النقابة على سرعة إصدار التصريح، مضيفًا: "بناء على هذا التصريح وبعد توفيق الأوضاع سأقدم حلقة اليوم من برنامج (أخر النهار) المُذاع على قناة النهار الثامنة مساءً".

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