مصر | "مشغولات ذهبية".. تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مشغولات ذهبية".. تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من أحد الأهالي بسرقة شقته وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين وسيدتين ومحل إقامتهم مدينة حلوان، وتم القبض عليهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وتم ضبط المسروقات وهي عبارة عن مشغولات ذهبية لدى أحد عملائهم قبل بيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وتم ضبط المسروقات وهي عبارة عن مشغولات ذهبية لدى أحد عملائهم قبل بيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.