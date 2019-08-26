مصر | "مشغولات ذهبية".. تجديد حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بالزيتون

وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من أحد الأهالي بسرقة شقته وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم 4 عاطلين وسيدتين ومحل إقامتهم مدينة حلوان، وتم القبض عليهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة وتم ضبط المسروقات وهي عبارة عن مشغولات ذهبية لدى أحد عملائهم قبل بيعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

