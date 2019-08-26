مصر | لـ"خلافات مالية".. حبس مسجل خطر لشروعه في قتل شاب بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لـ"خلافات مالية".. حبس مسجل خطر لشروعه في قتل شاب بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل شاب بسبب خلافات مالية سابقة وحيازة سلاح أبيض.

وكانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من أحد الأهالي بإصابة أحد الأشخاص إصابة بالغة بالجسد على يد مسجل خطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتمكنت من القبض على المتهم مسجل خطر، وتحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.