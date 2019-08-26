مصر | تجديد حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة لاتهامهما بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.