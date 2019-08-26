مصر | "أصاب 7 أشخاص".. استعجال تقرير محافظة القاهرة حول انهيار عقار حدائق القبة

وتعود البداية عندما انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم إسعاف 4 منهم، وتم نقل الآخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت النيابة قررت حبس 3 متهمين بالتسبب في انهيار عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال سكان العقار والذين اتهموا صاحب العقار بأنه السبب في سقوطه وذلك لإهماله في قرار تنكيس المنزل.



وكانت غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بانهيار جزئي في عقار سكني بشارع خليل إبراهيم بمنطقة دير الملاك في حدائق القبة، تم تحرير محضر وتوالت النيابة التحقيق.

