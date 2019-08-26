أخبار مصر | بعد أزمة ريهام سعيد وتامر أمين.. ما هي شروط القيد بنقابة الإعلاميين؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد أزمة ريهام سعيد وتامر أمين.. ما هي شروط القيد بنقابة الإعلاميين؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الارتباك شهدها الوسط الإعلامي اليومين الماضيين، وذلك بعد عدة قرارات لنقابة الإعلاميين، أوقفت خلالها إعلاميون عن ممارسة نشاطهم في قنواتهم أو قنوات أخرى، وهم: ريهام سعيد مقدمة برنامج صبابا على فضائية الحياة، وتامر أمين مُقدم برناج آخر النهار على فضائية النهار، وصبحي الحفناوي مُقدم برامج بفضائية الحدث اليوم.



واتخذت نقابة الإعلاميين، قرارًا بوقف مُقدمي البرامج غير المقيدين، وذلك لحين تقنين أوضاعهم، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون 93 لسنة 2016.

مادة 2:

تنشأ نقابة مهنية للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسي محافظة القاهرة ويكون للنقابة إنشاء فروع لها في المحافظات طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية لها.

وتتمتع النقابة بالاستقلال في مباشرة أعمالها لتحقيق الأهداف المنوطة بها.

ولا تجوز مزاولة النشاط الإعلامي في إحدى الوسائل الإعلامية إلا لإعلامي أو لمن حصل على تصريح مؤقت بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 19:

تحظر ممارسة النشاط الإعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح مؤقت بذلك.

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وجاءت شروط القيد كالتالي:

– أن يكون المتقدم مصريًا.

– أن يكون متمتعًا بالأهلية الكاملة.

– أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ.

– أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

– أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية.

– ألا يكون سبق إدانته لارتكابه إحدى الجرائم، ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.

– يتعين على المتقدم أن يمارس نشاطًا إعلاميًا، وذلك وفقًا للتعريف الوارد بالقانون في إحدى التخصصات الستة التالية: "مذيع، مقدم برامج، مخرج، مُعد، محرر، مراسل".

– رابطة قانونية طبقًا لنصوص القانون "عقد برقم تأميني".

– المتقدم لطلب العضوية ولم يمض سنتين في أحد التخصصات الستة السابقة، يقيد بجدول الأعضاء تحت التمرين وفقًا لنصوص القانون.

– إقرار بمسؤولية المتقدم لطلب العضوية، يفيد صحة المستندات المُقدمة منه، ومسؤوليته عنها.