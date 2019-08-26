أخبار مصر | رئيس "المصريين": مشاركة السيسي بقمة تيكاد يؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "المصريين": مشاركة السيسي بقمة تيكاد يؤكد دور مصر المحوري بالمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالمشاركة المقررة للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تيكاد، في دولة اليابان مشيرا إلى أن هذه المشاركة تؤكدا عظمة مصر بين دول العالم.

وأكد "أبو العطا"، في بيان له، اليوم الإثنين، أن قمة "تيكاد 7" ستعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية برئاسة مصر واليابان، وبمشاركة زعماء الدول الأفريقية خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة شيء أساسي نظرا لدورها المحوري في المنطقة.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن تيكاد تلعب دورا كبيرا في تسهيل وتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية في إفريقيا حول القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والأمن الإنساني والسلم والاستقرار، لافتا إلى أنها تساهم أيضا بصورة فعالة في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي بالإضافة إلى أشكال التعاون التقليدية وذلك باعتبار التيكاد منتدى متعدد الأطراف.

وأشار إلى أنه سيعقد مؤتمر "تيكاد 7" تحت شعار "دفع التنمية الأفريقية من خلال الشعوب والتكنولوجيا والابتكار"، بمشاركة ممثلين عن الجهات الدولية الداعمة، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقى والبنك الدولى، وسيركز المشاركون فى المؤتمر على 3 قضايا رئيسية للتعاون بين الجانبين تتمثل فى التحولات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاسثثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات.

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وأوضح أن مؤتمر "التيكاد" يعد منبرا عالميا رئيسيا يمكن من خلاله للشعوب الآسيوية والإفريقية والجهات الدولية من التعاون فيما بينهم من أجل تعزيز التنمية الإفريقية.

وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه إلى اليابان، للمشاركة في قمة تيكاد، وذلك عقب انتهاء مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتز الفرنسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد التقى اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع المنعقدة في مدينة بياريتز.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.