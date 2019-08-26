أخبار مصر | ننشر كشوف لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر كشوف لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر "الخليج 365"، كشوف لجنة المشتغلين بنقابة الصحفيين، للزملاء المقرر نقل قيدهم من جدول تحت التمرين، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية لهم.

وكانت قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، انعقاد جلستها للنقل لجدول المشتغلين، يوم الثلاثاء الموافق 10 من سبتمبر المقبل، من رقم (1 - 185)، ويوم الأربعاء الموافق 10 سبتمبر من رقم (186 - 358)، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وقالت اللجنة في بيان سابق لها، إن ذلك لمن استكملوا المدة القانونية للنقل لجدول المشتغلين، وهي عام واحد لخريجي كليات الإعلام، وعامين لغير الخريجين.