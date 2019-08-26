أخبار مصر | السيسي: لقائي بـ ترامب رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: لقائي بـ ترامب رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "سعدت كثيراً بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب Donald J. Trump ، حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة".
وأضاف خلال تدوينة على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وأؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
ويشارك في أعمال القمة، 24 وفدا من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.