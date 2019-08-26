أخبار مصر | السيسي: لقائي بـ ترامب رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: لقائي بـ ترامب رسخ قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "سعدت كثيراً بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب Donald J. Trump ، حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة".

وأضاف خلال تدوينة على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وأؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".