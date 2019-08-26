أخبار مصر | بعد إيقافه.. "الإعلاميين" تُصدر تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إيقافه.. "الإعلاميين" تُصدر تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الاعلامي تامر أمين إن الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، أبلغه في اتصال هاتفي بصدور تصريح مزاولة المهنة الخاص به من النقابة.

وشكر تامر أمين النقابة على سرعة إصدار التصريح، مؤكدًا أنه بناءً عليه، وبعد توفيق الأوضاع، سيقوم بتقديم حلقة اليوم من برنامج آخر النهار المُذاع على قناة النهار الثامنة مساءً في موعده.

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وكان قدم الإعلامي تامر أمين طلبًا رسميًا للانضمام إلى نقابة الإعلاميين، وذلك بعد منعه من تقديم برنامجه، وإيقافه عن ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو أي وسيلة إعلامية أخرى.

وجاء ذلك لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وغير مقيد بجداول النقابة، وذلك بالمخالفة لقانون رقم ٩٣ لسنه ٢٠١٦ الصادر بشأن نقابة الإعلاميين، والذي يحظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول علي تصريح مزاولة المهنة طبقًا للمادتين ٢ و١٩ من قانون النقابة.

وقامت النقابة بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقرار، وأبلغت إدارة قناة النهار بمنع المذكور من الظهور أو ممارسة النشاط الإعلامي، لمخالفته القانونية أو المهنية.