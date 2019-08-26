أخبار مصر | جامعة الأزهر: تهنئ "السيسي" و"طيب" والمصريين.. وتعلن الأحد إجازة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر: تهنئ "السيسي" و"طيب" والمصريين.. وتعلن الأحد إجازة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، عن أن الأحد المقبل، إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد.

ومن جانبه، هنأ رئيس الجامعة الدكتور محمد المحرصاوي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري، وسائر شعوب وقادة وحكومات العالمين العربي والإسلامي، بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد، سائلا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على مصرنا العزيزة والأمة العربية والإسلامية والإنسانية كلها.

‫ودعا "المحرصاوي" المسلمين إلى استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة، من صدق النية والعزم، وحسن التخطيط والأخذ بالأسباب، وتقديم أهل الكفاءة والعلم، والعمل بقوة وإخلاص لتعمير الأرض وبناء الأوطان.

وأكد على ضرورة جعل العام الهجري الجديد، فرصة لترسيخ القيم والأخلاق الإسلامية الأصيلة، وتعزيز روح الأخوة والتسامح والتعايش والرحمة، والسعي بجد من أجل نشر السلام والخير بين جميع البشر.