أخبار مصر | تحت شعار "بدل الحدوتة تلاتة".. فريق "التعلم من أجل المستقبل" يطلق مؤتمره السنوي الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحت شعار "بدل الحدوتة تلاتة".. فريق "التعلم من أجل المستقبل" يطلق مؤتمره السنوي الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد فريق التعلم من أجل المستقبل، مؤتمره السنوي الخامس يوم السبت 7 سبتمبر تحت شعار "بدل الحدوتة تلاتة" بنادي قارون في الفيوم، ويستضيف خلاله نخبة كبيرة من قصص النجاح والقيادات التي أدت نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة.

ويستضيف المؤتمر، الدكتور مصطفي ثابت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365 والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية رئيس منطقة قناة السويس السابق، والعامري فاروق وزير الرياضة السابق ونائب رئيس النادي الأهلي، والأستاذ أحمد عبد الرازق كبير مراسلي قناة سي بي سي إكسترا، والفنان الشاب د. أحمد فريد الذي سطع نجمه في أوساط الشباب الفترة الماضية فضلا عن الكاتبة نورهان أبو بكر والكاتب أحمد البوهي، والدكتور خالد العامري عميد "بيطري القاهرة" والدكتورة رانيا علواني السباحة العالمية عضو محلس النواب ومجلس إدارة الأهلي والفنانين تامر عبد المنعم وسامح الصريطي وأحمد عادل مسئول تسويق صندوق مصر السيادي وغيرهم.

ويعقد المؤتمر بحضور ٨٠٠ شاب وفتاة من أبناء محافظات الفيوم وبني سويف بقاعة المؤتمرات الكبري بالفيوم، وذلك تحت رعاية مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وكما يعقد المؤتمر هذا العام تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عصام سعد محافظ الفيوم والأستاذ الدكتور محمد عيسي القائم بعمل رئيس جامعة الفيوم.