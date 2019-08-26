أخبار مصر | برلماني يتقدم باقتراح لإلزام المطاعم الكبرى بتركيب كاميرات لمراقبة المطابخ أمام المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم باقتراح لإلزام المطاعم الكبرى بتركيب كاميرات لمراقبة المطابخ أمام المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح حول إلزام المطاعم الكبرى بتركيب كاميرات مراقبة فى المطابخ، حتى يتسنى للمواطنين متابعة ما يجرى فى الغرف المغلقة، وعملية إعداد الطعام تكون مرئية أمام الجميع.

وأوضح البطيخي، أن الفترة الأخيرة ومع تشديد الرقابة على عدد من المطاعم، تم غلق عدد من المطاعم بعد ضبط كميات من اللحوم الفاسدة فى مطابخها، ونتيجة أن المطبخ بعيد عن أماكن تناول الطعام يستحيل على المواطنين الوقوف على طريقة إعداد الطعام، واللحوم والأغذية المستخدمة، والأشخاص القائمين على الأمر، ولهذا كانت الرقابة والتفتيش المفاجئ هو الحل الوحيد لاكتشاف مثل هذه الوقائع.

وأشار النائب البرلماني، إلى أن تركيب كاميرات مراقبة فى المحال العامة أصبح الزامى بموجب القانون، ولكن لابد من تركيب كاميرات فى المطبخ حتى يشاهد المواطنين طريقة إعداد الطعام، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة، والأشخاص القائيمن على إعداد الطعام، وهذا اعمالا لمبدأ الشفافية.