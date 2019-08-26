شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: سعدت كثيرًا بلقائي بالرئيس دونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول لقائه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات قمة الدول السبع في فرنسا. وقال السيسي عبر حسابه على فيس بوك: «سعدت كثيراً بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب، حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة، وأؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك في جميع المجالات».

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