شكرا لقرائتكم خبر عن «نقابة الخدمات الصحية»: تشغيل مجمع الخدمات والمصايف في مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، بدء تنفيذ المرحلة الثانية لخطة التدريب والتثقيف العمالى، على أنْ تشمل تأهيل وإعداد مجالس إدارة اللجان النقابية، بعد نجاح المرحلة الأولى التي شملت هيئات مكاتب اللجان.

وأكد محي الدين خضر، نائب رئيس النقابة العامة، على أهمية الزيارات الميدانية للمديريات ووحدات التأمين الصحى، للتعرف على المشكلات التي تواجه العاملين والتوصل إلى الحلول المرضية التي تكفل رعاية صحية متكاملة للمواطنين. ومن جانبه، صرح محمد عزت، الأمين العام للنقابة، أن مجلس إدارة النقابة وافق على عقد سلسلة من الاجتماعات بالمحافظات للمتابعة الدقيقة لسير العمل.

وأضاف أن المجلس استعرض تقريرًا بشأن تشغيل مجمع الخدمات والمصايف الذي أقامته النقابة العامة بمرسى مطروح، ويضم 60 وحدة سكنية مجهزة بأحدث الإمكانيات لخدمة العاملين وأسرهم عن طريق اللجان النقابية.