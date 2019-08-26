شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المهارات الاجتماعية والبيئية في رسالة دكتوراه بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل الباحث وائل محمد رضا عبده، رئيس وحدة الشباب بوزارة البيئة، على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية «بعنوان فاعلية برنامج مقترح لتنمية المهارات الاجتماعية والبيئية للذكور والإناث ( دراسة ميدانية على المنظمة الكشفية العربية )»، من قسم العلوم الإنسانية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

وتكونت لجنة الإشراف والحكم من: أ.د.حاتم عبدالمنعم أحمد- أستاذ علم الاجتماع البيئي بقسم العلوم الإنسانية البيئية معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، أ.د.محب محمود كامل الرافعي – وزير التربية والتعليم الأسبق وأستاذ المناهج وطرق التدريس ورئيس قسم العلوم التربوية والإعلام البيئي معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، د.عاطف عبدالمجيد- أمين عام المنظمة الكشفية العربية، أ.د.أحمد إبراهيم شلبي- أستاذ المناهج وطرق التدريس المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، أ.د.حمدي محمد إبراهيم منصور- أستاذ خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وعميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها.

Advertisements

وأوصت الدراسة بضرورة مراعاة المنظمة الكشفية العربية لعملية تقييم البرامج التي تمارسها في تنمية المهارات الاجتماعية والبيئية، وعمل المنظمة الكشفية العربية على الحد من المعوقات التي تقلل من فاعلية هذه البرامج، إضافة إلى تحديث آليات وأساليب المنظمة الكشفية العربية وأنشطتها وبرامجها لكي تؤدي دورها في تنمية المهارات الاجتماعية والبيئية لدي الشباب.

كما أوصت الدراسة بضرورة مساهمة وزارة التربية والتعليم في وضع مناهج دراسية وجمع المزيد من المعرفة العلمية لفهم دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المهارات الاجتماعية والبيئية لدي الطلاب في تنمية البيئة التي يعيشون فيها، وضرورة وجود مؤشرات لدي المنظمة الكشفية العربية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية لقياس نتائج وفاعلية الأنشطة في مجال تنمية المهارات الاجتماعية والبيئية للشباب في العمل البيئي، وتفعيل وزارة الشباب والرياضة لمهارات إدارة الوقت والعمل الجماعي والاتصال في شكل برامج وأنشطة تتفق وطبيعة ومستوي نضج الشباب في سنوات العمر المختلفة، ووضع وزارة البيئة لبرامج لتوعية الشباب نحو الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتوفرة في البيئة وترشيد الاستهلاك، ودعم وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في تنمية الوعي لدي الشباب والمواطنين نحو الحفاظ على البيئة ونظافتها من خلال منظمات المجتمع المدني لتنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن الباحث وائل محمد رضا حاصل على درجة الماجستير في العلوم البيئية- قسم العلوم الإنسانية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس- 2011، ودبلوم في العلوم البيئية قسم العلوم الإنسانية البيئية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس-2004، ودبلوم إدارة البيئـة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- 2000، وليسانس آداب قسم تاريخ جامعة القاهرة – 1999.