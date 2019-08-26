شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يُعلن نتائج أعمال لجان «تعويضات أهالى النوبة» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عن وصول عدد المتقدمين تلّقى الرغبات في ملف تعويضات أهالي النوبة إلى 6350 متقدم من إجمالى المستحقين 11 ألف و716 مستحق، وذلك بنسبة 55 %.

وأكد «مروان»، خلال المؤتمر الصحفي المُشترك مع اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، أن هناك 4 رغبات للمتقدم شملت مساكن أو أراضى زراعية أو تعويض مادى أو خطة مستقبلية للدولة في تنمية الصعيد.

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وتابع «مروان» أن من المقرر أن تنتهى اللجنة من أعمالها، 5 سبتمبر، ليعقب ذلك إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 6 سبتمبر القادم، ثم يعقبه عمل لجنة التظلمات لمدة 5 أيام وهى لجنة تضم جميعها كوكبة من المستشاريين، وذلك تمهيدًا لعودة الحقوق لأهلها من خلال إحتفالية كبرى تتضمّن تسليم التعويضات ومستنداتها.

وأوضح «مراون» أنه بالنسبة للأراضى التي سيتم تمليكها لمتضررى خزان أسوان، يوجد من بينها أراضى طرح النهر، حيث سيتم إعطائها للمقيمين عليها بنظام حق الانتفاع إلى الأبد، ولاسيما أن القانون لا يجيز لمثل هذه الأراضى تمليكها، إذ يحق للمنتفع كما لو كان مالك أن يورثها ويستغلها في البيع والشراء والتأجير والتوسع الرأسى ولا نية لإستردادها على الإطلاق.

ومن جانبه أوضح محافظ أسوان أن التسهيلات والتيسيرات التي تم تقديمها من خلال لجان تلقى رغبات تعويضات أهالى النوبة، تعكس حرص الحكومة على الوفاء بهذه الحقوق على الوجه الأكمل، كما أنها جاءت لترجمة ما قامت به لجنة وزارة العدل من حصر للمستحقين من أجل استكمال حصولهم على التعويضات بهذا الشكل المثالى، مشيراً إلى أن المحافظة قامت بتسخير جميع إمكانياتها وأجهزتها التنفيذية لتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية على أعلى مستوى أمام المستحقين للتعويضات من أجل إبداء رغباتهم حيث تم تكليف اللجان بالعمل خلال أيام الأجازات والعطلات الرسمية.