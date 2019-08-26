شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تكرّم الطالبة الفائزة بـ«لقب العالم» في اللغة الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الآداب بجامعة القاهرة، الإثنين، حفلًا لتكريم الطالبة بسنت سيد خليل لحصولها على «لقب العالم» في مسابقة «جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوي العالم».

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة استطاعت أن تحقق تقدمًا على كافة المستويات العالمية في التصنيفات والتعاون الدولي، والمسابقات الدولية، مشيرًا إلى أن فوز الطالبة بسنت لا يعبر عن كفاءتها فقط، لأنها خضعت لبرامج تأهيل وإعداد من قسم اللغة الصينية ومعهد كونفوشيوس بالجامعة، وفوزها يؤكد على نجاح المؤسسة وقدرتها على الإعداد، ويوضح أن الدولة المصرية تعتني بأبنائها الذين يرفعون رأسها في المحافل الدولية.

وأشاد الدكتور أحمد الشربيني، في كلمته خلال الاحتفالية، بالإنجاز الذي حققه قسم اللغة الصينية وآدابها والذي يُعد قسمًا عملاقًا استطاع أن يثبت قدرته بجدارة على منافسة أقسام اللغة الصينية على مستوي الجامعات، ويقدم نماذج مشرفة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، مشيرًا إلى أن الكلية حصلت على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي رغم العدد الكبير لطلابها وتمتلك القدرة على تخريج كوادر قادرة على خدمة المجتمع وتنافس على الوظائف المختلفة، وتقدم بحثًا علميًا متميزًا.

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وأكد عميد كلية الآداب، على تقديم الكلية كافة الرعاية والمساعدة للطلاب في الدراسة والتحصيل وبناء الذات، قائلاً: «طلاب كلية الآداب هم أمانة لدي الكلية ونقدم لهم كافة سبل الرعاية، والطالبة بسنت هي نموذج مشرف باعتبارها شخصية متكاملة الأركان استطاعت أن تمثل بلدها وجامعتها وكليتها باقتدار».

فيما قالت الطالبة بسنت سيد خليل، إن قسم اللغة الصينية برئاسة الدكتورة رحاب محمود قدم لها كل الدعم للمشاركة في الأنشطة والمسابقات وغرس الثقة لديها، وتوجهت بالشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة لدعمه المتواصل لها.

وأشاد والد الطالبة بسنت سيد خليل بمنظومة جامعة القاهرة التي إذا تم تطبيقها في العديد من المؤسسات بمصر سيكون هناك الملايين من بسنت، ووجه رسالة لكل طالب وطالبة بضرورة بذل الجهد والعمل والإصرار لتحقيق أهدافهم من أجل تقدم مصر.

وفي نهاية الحفل، قدم الدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب درع الكلية للطالبة بسنت سيد خليل، وهي تعد المرة الأولي التي تمنح فيها الكلية درعها لطالب.