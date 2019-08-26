شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف تمثال لسيدة من الجرانيت بحوزة سائق بسوهاج (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث شرطة السياحة والآثار بسوهاج، الاثنين، من ضبط 20 قطعة أثرية، من بينها 14 لوحة جدارية عليها نقوش فرعونية، ونصف تمثال لسيدة من الجرانيت، بحوزة شخصين، أثناء قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة مركز «أخميم».

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تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة السياحة والآثار، بورود معلومات لضباط القسم مفادها قيام كلاً من: «حسين. ح»، 35 سنة، مزارع، ويقيم بدائرة المركز، بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزله، و«محمود. ع»، 45 سنة، سائق، ويقيم بدائرة المركز بحيازة قطع أثرية.

وأكدت تحريات المباحث بإشراف العميد عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية صحة المعلومات.

وقامت مأمورية من ضباط القسم بالإشتراك وضباط وحدة مباحث مركز أخميم، باستهدفت منازل المذكورين، وأسفرت عن عدم تواجد الأول، وتبين وجود حفرة مستطيلة الشكل بعمق 13 متر، وضبط 2 أنية فخارية وأدوات الحفر المستخدمة، وضبط الثاني وبحوزته 14 لوحه جداريه من الحجر الجيري والرملي مختلفة الأحجام عليها نقوش فرعونية، و2 رأس تمثال من الجرانيت الوردي، ونصف تمثال لسيدة للجزء العلوي من الجرانيت، وأنيه من الفخار عليها نقوش فرعونية، وبمواجهة المتهم الثاني اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالإشتراك مع شقيقه، وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.