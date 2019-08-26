شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: إزالة 55 حالة تعدٍ على نهر النيل في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري اليوم الاثنين، من إزالة 55 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وذلك خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بمحافظات (الجيزة- المنوفية- البحيرة- أسيوط- المنيا؛ ليصل إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 48019 حالة تعدٍ.

وتستمر الوزارة في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى، للحفاظ عليه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض.

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