شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يدين الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري. كما أكد أبوالغيط تضامن الجامعة العربية الكامل مع لبنان في هذا الظرف الدقيق واستعدادها للقيام بالدور المنوط بها في صيانة الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

وتأمل الجامعة العربية أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بعدم التصعيد وضبط النفس بهدف الحيلولة دون الانزلاق إلى منعطف خطير يهدد امن واستقرار لبنان والمنطقة. وشن الطيران الإسرائيلي صباح أمس غارات جوية على مواقع سورية وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.