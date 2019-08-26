شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإثنين، اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة خلال أيام.

Advertisements

وكانت امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة قد انتهت، اليوم، إذ أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي 5784 طالبا، وامتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي 5095 طالبا، كما أدى طلاب الثانوية العامة بشعبة الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 6442 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونائب رئيس عام الامتحان- في تصريح بهذا الصدد- إن أجواء الامتحان خلال اليوم التاسع والأخير للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكن من رصد 8 وقائع غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء الامتحان، وذلك برصد 3 حالات في امتحان مادة الجيولوجيا بمحافظة الجيزة «إدارة شمال الجيزة التعليمية»، ومحافظة القليوبية «إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية»، ومحافظة الدقهلية «إدارة أجا التعليمية»، وحالتين في امتحان مادة الاستاتيكا في محافظة القاهرة «إدارة مصر الجديدة التعليمية»، و«إدارة عين شمس التعليمية»، و3 حالات في امتحان مادة الفلسفة، منها حالتان بمحافظة الجيزة «إدارة العمرانية التعليمية» و«إدارة كرداسة التعليمية»، وحالة في محافظة القاهرة «إدارة الساحل التعليمية»، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.