شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: لا صحة لفتح باب الحجز لـ93 ألف وحدة «إسكان اجتماعي» 120 مترًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني يونس، المتحدث الرسمى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار الإعلامي للوزير، إنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، عن قيام بنك التعمير والإسكان بفتح الباب لحجز 93 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات).

وأكد «يونس» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه لا صحة أيضا لما يتم تداوله عن حجز وحدات إسكان اجتماعي بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحة 120 مترا للوحدة، وبمقدم 14 ألف جنيه، وبقسط شهري 400 جنيه، مشيرًا إلى أن كل هذه التفاصيل غير صحيحة، وأنه تم تكذيب ونفى هذه الشائعة أكثر من مرة، ومع ذلك تعاود الانتشار مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي.