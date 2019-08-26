إنذار رسمي لنقيب الموسيقيين بإيقاف محمد رمضان عن الغناء نهائيًا (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، إنذارًا رسميًا لهانى شاكر نقيب الموسيقيين للمطالبة بـ«إصدار مجلس نقابة الموسيقيين قرارًا عاجلًا بإيقاف الممثل محمد رمضان عن الغناء وعدم إعطائه أية تصاريح لإقامة حفلات مرة أخرى».
ونص «محمود» في إنذاره الموجه لنقيب الموسيقيين، الإثنين، أنه «بتاريخ 23 / 8 / 2019 أقام محمد رمضان حفلًا غنائيًا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي بناء على تصريح صادر من النقابة سمح له بإقامة هذا الحفل والغناء فيه رغم أن الممثل المذكور ليس مطربًا، ولا مُقيدًا بنقابة الموسيقيين، لأن صوته يفتقد المعايير المهنية والفنية للسماح له بمزاولة الغناء، وعلى الرغم من قيام النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء لنفس الأسباب».
وأضاف: «محمد رمضان ظهر في حفله الأخير على المسرح بملابس غير لائقة وشبه عارية، وهو يعد بذلك واجهة مسيئة وغير مشرفة للفن المصري»، واصفًا ما قام به الممثل المذكور على المسرح بـ«الإسفاف غير المقبول الذي قوبل باستياء شديد من الشعب المصرى، ويتنافى كليًا مع مبادئ وقيم المصريين».
وطالب المحامي في إنذاره بـ«منع محمد رمضان من الغناء فورًا ونهائيًا، وعدم إعطائه أية تصاريح بالغناء مستقبلًا استنادًا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003»، كما جاء في الإنذار.
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