شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهندسين العرب يؤسس موقعا إلكترونيا وبنكا للمعلومات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اتحاد المهندسين العرب، اجتماع الهيئة العربية لجودة واعتماد التعليم الهندسى، بمقر الأمانة العامة للاتحاد بالقاهرة، أمس برئاسة الدكتور عادل الحديثى الأمين العام للاتحاد لوضع مسودة النظام الأساسى للهيئة والأهداف المرجوة إضافة إلى آليات العمل وفئات التقويم واعتماد الكليات والمعاهد الهندسية والأسس والضوابط المطلوبة لهذا الغرض.

Advertisements

وقال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن الاجتماع حضره أساتذة مختصين من 10 هيئات هندسية عربية أعضاء الهيئة، موضحاً أنه قد تم مناقشة المسودة النهائية، التى سيتم تعميمها على جميع الهيئات الهندسية لبيان الرأى فيها وذلك للعمل بموجبها مشيراً إلى أنه قد تم الاتفاق على قيام الهيئات الهندسية بتزويد الأمانة العامة بما لا يقل عن ثلاثة من الاساتذة المختصين فى مختلف الاختصاصات الهندسية لغرض عمل بنك للمعلومات.

وأوضح الحديثى، أنه تم كذلك الاتفاق على تشكيل لجان الزيارة من أجل تقييم الكليات والمعاهد الهندسية والنظر فى موضوع اعتمادها، حيث ستتولى الهيئة كل ما يتعلق بالتقييم والاعتماد موضحاً أنه تم التأكيد على ضرورة عمل موقع الكترونى للهيئة وكذلك تشكيل إدارة لتسيير العمل.