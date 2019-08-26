السيسي يغادر فرنسا متجها لليابان للمشاركة بمؤتمر تنمية أفريقيا "تيكاد"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، زيارته إلى فرنسا بعد انتهاء قمة السبع، متجها إلى اليابان للمشاركة فى مؤتمر طوكيو السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد". وكان الرئيس السيسى شارك على مدار 3 أيام فى أعمال قمة السبع التى اختتمت فعالياتها اليوم الاثنين، والتقى بالعديد من الرؤساء والمسئولين خلال أيام القمة، كما القى الرئيس السيسى كلمة أمام جلسة المناخ اليوم، وكلمة أخرى أمام جلسة الشراكة مع أفريقيا بالأمس.

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