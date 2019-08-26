شاهد فى دقيقة.. بياريتز "مدينة الأغنياء".. مكان استضافة قمة الدول السبع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم قمة الدول السبع من مدينة بياريتز بفرنسا وتستمر لـ3 أيام، بمشاركة فرنسا وإيطاليا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة اﻷمريكية، وبريطانيا، إلى جانب كندا التى انضمت إلى هذا التجمع عام 1976 ليصبح اسمها مجموعة السبع . (G7) وتعد مدينة بياريتز الحاضنة لقمة السبع هذا العام من أشهر المدن الفرنسية، والتى ذاع صيتها منذ القدم بين أثرياء فرنسا، خاصة بمجال العلاج والاستشفاء بين شواطئها. أهم المعلومات التى لا تعرفها عن مدينة بياريتز.. ـ أشهر الوجهات الفرنسية معروفة بمدينة الأغنياء الذين اجتذبتهم شواطئها لسياحة الاستشفاء ـ تقع على المحيط الأطلسى فى قسم إقليم الباسك الفرنسي على بُعد 30 دقيقة من أسبانيا - استضافت بطولة العالم لألعاب التزحلق فى 2017 ـ وضعتها الإمبراطورة الفرنسية أوجينى فى القرن الـ 19على خارطة المدن الساحلية الفرنسية Advertisements ـ أصبحت فى عهد نابليون الثالث مركزا رئيسيا لعقد الاجتماعات السياسية ـ تمتاز باحتوائها على العديد من الكنائس والكاتدرائيات الفخمة والمتاحف الأثرية ـ تحوى العديد من الشواطئ الخلابة والهادئة منها شاطئ كوت ديه باسك وجراندى بلاج ـ بها 16 ملعبًا للجولف داخل دائرة نصف قطرها 100 كيلومتر حول بياريتز - تشهد فعاليات دورة كأس بياريتز للجولف ـ تعد المنارة المحلية من أشهر معالمها السياحية والتى تم بناؤها عام 1834 ـ تضم متحف اسياتيكا الذى يعرض مجموعة مختلفة عن الأعمال الأسيوية

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